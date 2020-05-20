صحة كركوك توضح تفاصيل الحالة المؤكد اصابتها اليوم بفيروس كورونا

2020/05/20 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

اوضحت دائرة صحة كركوك، الاربعاء، تفاصيل حالة الاصابة المؤكدة التي سجلتها هذا اليوم في المحافظة.

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