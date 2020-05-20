محافظ بابل يقرر منع إقامة صلاة العيد وغلق المراقد والمزارات

2020/05/20 | 20:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ بابل حسن قنديل، الاربعاء، منع إقامة صلاة العيد وغلق المراقد والمزارات في المحافظة.وقال قنديل في بيان تلقته وكالة صدى ، انه “تقرر منع إقامة صلاة عيد الفطر المبارك وغلق المراقد والمزارات الشيعية خلال فترة أيام العيد من يوم الاحد المصادف 24-5-2020 ولمدة اسبوع واحد”.واضاف انه “سيتم اغلاق منافذ المحافظة اعتبارا من

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