تفجير يودي بحياة موظف كهرباء في ديالى

2020/05/20 | 20:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بوفاة أحد منتسبي صيانة وإصلاح شبكات الطاقة الكهربائية متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق يوم الأربعاء جراء انفجار ناسفة شمال شرقي ديالى.

وقل المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم في قرية "التينة" شمالي ناحية المنصورية (45 كم) شمال شرق بعقوبة مستهدفة كادر صيانة واصلاح ابراج الطاقة الكهربائية ما تسبب باصابة اثنين من المنتسبين بجروح متفاوتة".

واضاف المصدر، أن "احد المصابين توفي متأثرا بجروحه البليغة في مستشفى بعقوبة العام".

وتتعرض ابراج نقل الطاقة الممتدة من ايران الى ديالى وصولا الى بغداد بين المحافظات الى هجمات بالعبوات الناسفة وسط مطالبات شعبية ورسمية بتشكيل قوات لحماية ابراج الطاقة.

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