الحلبوسي والسفير المصري يبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك

2020/05/20 | 20:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع السفير المصري في العراق، اليوم الأربعاء، الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن الأخير "استقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق علاء موسى، وناقشا العلاقات الثنائية بين العراق وجمهورية مصر العربية".وأضاف أن الجانبين "بحثا التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث أهم التطورات الدولية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط وباء كورونا".

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