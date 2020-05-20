2020/05/20 | 20:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مركز كهرباء الزبير غرب محافظة البصرة، مساء اليوم الاربعاء، عن خروج المحطة الصناعية عن العمل بسبب حادث مروري أدى إلى قلع العمود المغذي للطاقة وخروج عدد من المغذيات للمناطق عن العمل.وقال مدير المركز حازم حسن في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "الحادث تسبب في إسقاط احد أعمدة الكهرباء الضغط العالي (33KV)".وبين أن الحادث "تسبب بتوقف المحطة الصناعية وانقطاع الكهرباء عن مناطق: البراحة، والزهيرية، والضباط، ومدرسة القتال، والمعلمين، والحكيم".واضاف إن "تلك المناطق ستبقى خارج العمل لحين إعادة نصب عمود جديد من قبل فرق الصيانة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادث مروري يؤدي الى قطع التيار الكهربائي عن البصرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حادث مروري يؤدي الى قطع التيار الكهربائي عن البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).