بالتفاصيل،،طريقة استلام منحة الطوارىء للمتضررين من إجراءات كورونا

2020/05/20 | 20:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، تفاصيل استلام منحة الطوارىء المخصصة للمتضررين من إجراءات حظر كورونا خلال الفترة المالية.وقال بيان أطلعت عليه “يس عراق”، أنه “استنادا الى قرار مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية، وبعد الانتهاء من اعداد قاعدة البيانات للمستفيدين من المنحة المخصصة للمتضررين من فايروس كورونا، […]

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