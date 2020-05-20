الهيئة التطبيعية تضع خطة لاستئناف دوري الكرة الممتاز

2020/05/20 | 20:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وضعت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، خطتها لاستئناف دوري الكرة الممتاز.وقال عضو الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة اسعد لازم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “اللجنة التطبيعية، وضعت خطة متكاملة لاستئناف دوري الكرة الممتاز”.واوضح ان “اللجنة حددت مواعيد الأدوار القادمة و المباريات المؤجلة من دوري الكرة الممتاز كخطة اولية لاستئناف المسابقة وهناك […]

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