نيويورك تلجأ لتوزيع ساعات العمل لإبقاء قطارات الأنفاق آمنة

2020/05/20 | 20:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.من المحتمل أن تصدر قريبا أوامر للشركات في نيويورك ببدء ساعات العمل في أوقات مختلفة، لمنع تحول قطارات الأنفاق بالمدينة إلى وسائل لنقل المرض، مثلما حدث خلال جائحة إنفلونزا عام 1918.وقال عضو في اللجنة المكلفة بالترتيب لإعادة فتح نيويورك إن المحادثات بشأن تنظيم ساعات وأيام العمل بالشركات لا تزال في المراحل الأولى.[…]

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