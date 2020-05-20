البنك المركزي يعلن المباشرة بإطلاق منحة المتضررين من كورونا

2020/05/20 | 20:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، المباشرة باطلاق منحة المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد.وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي في بيان تلقته “العهد نيوز”، إنه “استنادا الى قرار مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبعد الانتهاء من اعداد قاعدة البيانات للمستفيدين من المنحة المخصصة للمتضررين من فيروس […]

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