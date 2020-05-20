الكهرباء: الإرهاب يعاود استهداف خطوط وأبراج نقل الطاقة

2020/05/20 | 20:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء، اعادة خطوط النقل الكهربائي التي تعرضت لعمليات ارهابية خلال اليومين المقبلين.وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد موسى العبادي لوكالة الانباء العراقية، إن “الارهاب عاود استهداف خطوط وابراج نقل الطاقة الكهربائية بهجمات نوعية ممنهجة للاسبوع الثاني على التوالي، لاسيما بعد تفجير خط شرقي بغداد رقم واحد، وخط المنصورية […]

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