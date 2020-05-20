2020/05/20 | 20:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أقدم مسلحون، يوم الاربعاء، على قتل شخص باسلحة كاتمة في مدينة الصدر ببغداد تاركين إلى جانب جثته "رسالة تنبيه" قد تكون مقدمة لعمليات اغتيال تطال مثليي الجنس في العراق.

وقال ضابط في الشرطة في تصريح لوكالة شفق نيوز، "أقدمت مجموعة مسلحة على قتل المدعو (م.ج.م) بأسلحة كاتمة للصوت ضمن مدينة الصدر".

وأضاف أن "المعلومات الاولية تفيد بأن المجنى عليه مثلي الجنس"، منوها إلى "العثور بالقرب من جثته على ورقة مكتوبة عليها: رسالة تنبيه..



الى العوائل العراقية الاصيلة يجب متابعة أولادكم وابنائكم من ممارسة المثلية الجنسية…".

ويأتي الحادث بعد أيام من رفع بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد رفع علم المثليين فوق مقرها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المثليين، وذلك للمرة الأولى في تاريخ العراق.

وكتبت بعثة الاتحاد الاوربي في صفحتها على فيسبوك: "بالاشتراك مع السفارة الكندية والسفارة البريطانية في العراق، ننضم اليوم في بغداد مع بعثات الاتحاد الاوروبي حول العالم في رفع علم قوس قزح للأحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي وتسليط الضوء على حقوق المثليين/ات ومتحولي/ات الجنس ومزدوجي/ات الجنس".

وأثار رفع العلم ردود فعل غاضبة واسعة من أحزاب سياسية عراقية، معتبرة بأن هذا الأمر يتعارض مع تقاليد المجتمع العراقي المحافظ.

وتقول المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إن مثليي الجنس عرضة للقتل في العراق على يد مسلحين مجهولين منذ سنوات طويلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد واقعة العلم.. مسلحون يغتالون "مثلياً" ويتركون "رسالة تنبيه" في بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد واقعة العلم.. مسلحون يغتالون "مثلياً" ويتركون "رسالة تنبيه" في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).