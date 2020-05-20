بالصور.. ليفربول يعاود مرانه بكامل نجومه تأهباً للدوري الممتاز

2020/05/20 | 20:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةعاد ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي للتدريبات من جديد، اليوم الأربعاء.وقاد يورغن كلوب ومساعده بيب ليندرز، 10 من لاعبي الفريق في أول حصة تدريبية، على مجموعتين، بينهم النجوم فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وجيمس ميلنر، جورجينو فينالدوم وأليكس أوكسليد تشامبرلين .ومن المفترض أن يتم التدرب في مجموعات تضم كل منها 5 لاعبين.وبدأ ليفربول التدرب في مجموعات للمرة الأولى منذ 13 آذار الماضي، واهتم الريدز أثناء التدريبات بالحفاظ على التباعد الاجتماعي.ولحق ليفربول مباشرة بكل من تشيلسي ونيوكاسل ووست هام الذين عادوا للتدريبات أمس، بعد موافقة أندية البريميرليغ على تطبيق المرحلة الأولى من العودة للتمارين.وعقب نهاية الحصة الأولى من تدريبات ليفربول، من المنتظر أن يرحل اللاعبون الـ 10 عن مقر التدريبات "ميلوود"، على أن تصل مجموعة أخرى للتدرب مجددا.

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