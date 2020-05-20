اللجنة العليا للصحة تشدد في جلستها التاسعة على الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

2020/05/20 | 20:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشددت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الاربعاء، على الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مطالبة الاجهزة ‏الامنية بتنفيذ واجباتها في فرض حظر التجوال دون تهاون في أوقاته المحددة، والحظر ‏الشامل خلال عطلة عيد ‏الفطر.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه‏، ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت جلستها التاسعة اليوم، ‏برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجرى بحث جدول أعمالها ‏حول إجراءات مكافحة وباء كورونا وتطورات الموقف الصحي في بغداد ‏والمحافظات ومستوى الالتزام بحظر التجوال ومخاطر وتداعيات عدم الإلتزام في ‏عدد من المناطق".وشدد الكاظمي خلال الجلسة على "الالتزام بإرشادات الوقاية الصحية وقيام الأجهزة ‏الأمنية بتنفيذ واجباتها في فرض حظر التجوال دون تهاون في أوقاته المحددة ‏والحظر الشامل خلال عطلة عيد الفطر المبارك".‏واضاف، انه "تم التأكيد على زيادة حملات التوعية عبر وسائل الإعلام"، داعيا الى "تعاون الجميع لتجنب تزايد وانتشار خطر الإصابات وتعريض النظام الصحي للمزيد ‏من الضغوط تفوق طاقته التصميمية، وتؤثر على التمكن من تقديم الخدمات العلاجية ‏للحالات الاخرى، من أمراض مزمنة وغيرها".وأشار المكتب إلى أن اللجنة "استمعت لتقرير قدّمه وزير الصحة والبيئة عن معدلات الإصابة ‏والخط البياني لها ولحالات التعافي والوفيات، وملاحظة حصول زيادة في ‏الإصابات تستوجب تشديد إجراءات الحظر لحماية المواطنين من خطر انتشار ‏الفيروس والتحذير من تجاهل النصائح والإرشادات الصحية".وذكر ان اللجنة "ناقشت عددا من القضايا التنظيمية ومنح ‏التسهيلات لدخول المواد والمعدّات اللازمة لإحدى المحطات الكهربائية شرط ‏خضوعها لإجراءات الوقاية الصحية، ومنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية ‏لتوفرها بكميات كبيرة في السوق المحلية".

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