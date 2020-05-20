الحشد الشعبي يفتش مناطق جنوب سامراء

2020/05/20 | 20:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد نفذ الحشد الشعبي، الاربعاء، عملية أمنية لتفتيش مناطق جنوب سامراء المقدسة.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان قوة من اللواء 41 شرعت بعملية تفتيش و تطهير جنوب سامراء شملت ناحية يثرب ومناطق (خزرج تل الذهب بتار السعلوة) لتأمينها من فلول داعش.واضاف ان العملية انتهت بتحقيق اهدافها وتفتيش ضواحي المناطق المذكورة.[…]

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