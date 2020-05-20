المالية النيابية تدعو لاناطة ملف المعابر الحدودية بيد مكافحة الارهاب

2020/05/20 | 20:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، الاربعاء، وجود 3 حلول لمواجهة ازمة العراق المالية، داعيا في والوقت ذاته الى اناطة ملف المعابر الحدودية الى جهاز مكافحة الارهاب.

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