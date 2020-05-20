كربلاء تقرر الحظر الشامل وإعلاق المتنزهات ومدن الالعاب في عيد الفطر

2020/05/20 | 21:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة )/ علي النصر الله / ..غلق المتنزهات ومدن العاب كربلاء ونشر قوات إضافية ونصب كمائن وفرض حظر التجوال الشامل ، اهم قرارات الاجتماع الامني لقيادتي عمليات كربلاء وشرطة المحافظة في اجتماع أمني لوضع الخطة الامنية الخاصة لعيد الفطر الاحد المقبل “.وقال قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني في تصريح لـــ ( […]

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