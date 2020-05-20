الحشد الشعبي يلاحق فلول “داعش” غرب سامراء

2020/05/20 | 21:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد نفذت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الأربعاء، عملية دهم وتفتيش في مناطق البو جروب والبو جبارة والفلاحات غرب مدينة سامراء.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، إن معلومات استخباراتية وردت إلى اللواء ٣١٤ بالحشد الشعبي اكدت وجود مجموعة من عناصر داعش الإرهابي في تلك المناطق.وأضاف، أن قوة من طوارئ اللواء […]

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