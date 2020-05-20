2020/05/20 | 21:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، توجيهاً جديداً بشان حظر التجوال، فيما أمر بفرضه دون تهاون لحماية المواطنين من خطر كورونا.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت جلستها التاسعة، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجرى بحث جدول أعمالها حول إجراءات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصدر توجيهاً جديداً بشأن حظر التجوال ويأمر بفرضه دون تهاون) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصدر توجيهاً جديداً بشأن حظر التجوال ويأمر بفرضه دون تهاون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).