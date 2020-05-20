الزراعة الكوردستانية تهنئ النحالين وتعلن إنتاج 850 طن عسل سنوياً

2020/05/20 | 21:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبرت وزيرة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن تهانيها باليوم العالمي للنحالين، مؤكدة ان كوردستان تنتج سنويا اكثر من 850 طنا من اجود انواع العسل في العالم.

ووجهت بيكرد طالباني رسالة تهنئة بمناسبة اليوم العالمي للنحالين، قالت فيها إن الوزارة تهتم اهتماما خاصا بالنحالين.

واضافت طالباني ان العام الماضي عندما قامت الوزارة لاول مرة بمنع استيراد العسل من الخارج برز الحديث عن ان اسعار العسل سترتفع، مستدركة ان الوزارة خطت خطوتها ووفقا للتقييمات فان منع الاستيراد اثبت نجاحه.

واشارت طالباني الى ان انتاج العسل في الاقليم وصل الى 850 طنا سنويا، مؤكدة ان العسل المنتج في كوردستان وفقا لمختبرات العديد من المعارض الدولية هو افضل انواع العسل.

وبشأن خطط الوزارة قالت الوزيرة ان خطة الوزارة هي الاهتمام بهذا القطاع المهم، موضحة ان لدى الاقليم 11 الف نحال ويعتمدون في رزقهم ومعيشتهم على هذا القطاع.

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