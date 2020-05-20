الرصافة تنشر قائمة بتفاصيل اصابات كورونا فيها: نناشد المواطنين بالتعاون معنا

2020/05/20 | 21:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت دائرة صحة الرصافة، اليوم الخميس، قائمة باصابات كورونا خلال حملة رصدها.وذكر بيان للدائرة، انه “تم اجراء عمليات مسح ميداني شملت اغلب مناطق الرصافة ، واطلاق اكبر حملة رصد وبائي في مدينة الصدر للتحري عن الاصابات بالتزامن مع انطلاق الحظر المناطقي”.ودعا البيان “المواطنين الى تحمل المسؤولية والتعاون من خلال الابتعاد […]

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