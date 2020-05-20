الكاظمي يحذر من انتشار كورونا ويأمر بـ

2020/05/20 | 21:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، من تزايد انتشار خطر الإصابات بفيروس كورونا، فيما وجه الأجهزة الأمنية بتنفيذ واجباتها في فرض حظر التجوال دون تهاون.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت جلستها التاسعة ، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجرى بحث جدول أعمالها حول إجراءات مكافحة جائحة كورونا وتطورات الموقف الصحي في بغداد والمحافظات ومستوى الإلتزام بحظر التجوال ومخاطر وتداعيات عدم الإلتزام في عدد من المناطق".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "الالتزام بإرشادات الوقاية الصحية وقيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ واجباتها في فرض حظر التجوال دون تهاون في أوقاته المحددة والحظر الشامل خلال عطلة عيد الفطر المبارك، والتأكيد على زيادة حملات التوعية عبر وسائل الإعلام".

ودعا الكاظمي إلى "تعاون الجميع لتجنب تزايد وانتشار خطر الإصابات وتعريض النظام الصحي للمزيد من الضغوط تفوق طاقته التصميمية، وتؤثر على التمكن من تقديم الخدمات العلاجية للحالات الاخرى، من أمراض مزمنة وغيرها".

واستمع المجلس لتقرير قدّمه وزير الصحة والبيئة عن معدلات الإصابة والخط البياني لها ولحالات التعافي والوفيات ، وملاحظة حصول زيادة في الإصابات تستوجب تشديد إجراءات الحظر لحماية المواطنين من خطر انتشار الفيروس والتحذير من تجاهل النصائح والإرشادات الصحية.

وناقشت اللجنة العليا عددا من القضايا التنظيمية ومنح التسهيلات لدخول المواد والمعدّات اللازمة لإحدى المحطات الكهربائية شرط خضوعها لإجراءات الوقاية الصحية ، ومنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية لتوفرها بكميات كبيرة في السوق المحلية" .

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