العراق.. ارتفاع جديد بأعداد المصابين بفيروس كورونا

2020/05/20 | 21:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل ارتفاع جديد بأعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية....

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