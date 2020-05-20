2020/05/20 | 21:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الحظر المناطقي.. عمليات بغداد تعلن ارتفاع عدد المخالفين لأكثر من 47 الفاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 21:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم الحظر المناطقي.. عمليات بغداد تعلن ارتفاع عدد المخالفين لأكثر من 47 الفاً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم الحظر المناطقي.. عمليات بغداد تعلن ارتفاع عدد المخالفين لأكثر من 47 الفاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).