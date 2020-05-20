المثنى تغلق حدودها وتفرض الحظر الشامل وتصدر 4 توجيهات بشأن امتحانات الصفوف المنتهية

2020/05/20 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

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#قراراتلجنةالصحةوالسلامةبالمثنى

عقدت لجنة الصحة والسلامة الوطنية في محافظة المثنى ، اجتماعها الدوري برئاسة محافظ المث...





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