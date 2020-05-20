توجيه من الكاظمي بالاستمرار بصرف رواتب الموظفين يومي الجمعة والسبت

2020/05/20 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر حكومي مطلع، اليوم الاربعاء، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه باستمرار صرف رواتب الموظفين يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارة المالية والمصارف كافة بالدوام يومي الجمعة والسبت المقبلين لغرض صرف رواتب الموظفين لشهر ايار".

واصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الثلاثاء 19-5-2020، توجيهاً بشأن رواتب الموظفين لشهر ايار.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان مقتضب ان " رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوجه باطلاق رواتب الموظفين لشهر ايار بدون استقطاع".

وفي وقت سابق، أوضح مصدر حكومي، بشأن رواتب شهر آيار واحتمالية توزيعها قبل العيد.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المصدر قوله: إن " الحكومة ستدفع رواتب الموظفين كاملة لشهر ايار"، مؤكداً ان "عطلة عيد الفطر المبارك قد تؤثر في موعد صرف الرواتب حتى نهاية الشهر او مطلع حزيران لكنها مؤمنة".

واضاف ان "هناك اجراءات في مجلس الوزراء لعدم تكرار ما حصل مع رواتب المتقاعدين".

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