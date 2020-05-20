2020/05/20 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغاد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، حصيلة جديدة لخروق حظر التجوال وعدد المقبوض عليهم.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بالتزامن مع قيامهما بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ 17 آذار ولغاية اليوم 20 آيار من القاء القبض على 47299 مخالفاً فيما حجزت 3440 عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات 120054 غرامة، كما سهلت دخول 127699 عجلة حمل تحمل مواد غذائية".

وَأكدت القيادة انها "مستمرة في تطبيق التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة باجراءات حظر التجول الوقائي".

بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء (20 آيار 2020)، توجيهاً جديداً بشان حظر التجوال، فيما أمر بفرضه دون تهاون لحماية المواطنين من خطر كورونا.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن "الل

بغداد اليوم- بغداد

أصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الاربعاء (20 أيار 2020)، توجيهات مشددة بشأن تعامل منتسبي الوزارة مع المواطنين.

وقالت الوزرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الغانمي وجه مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية كافة بأهمية رفض كل

بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر امني، الاربعاء، بان خلافا عائليا تسبب بمقتل 5 اشخاص من عائلة واحدة في ذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن " شخصاً يعمل كمحامٍ دخل في شجار مع عائلة طليقته في قضاء الاصلاح بمحافظة ذي قار بسبب خلا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عمليات بغداد تعلن حصيلة جديدة لخروق حظر التجوال وعدد المقبوض عليهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عمليات بغداد تعلن حصيلة جديدة لخروق حظر التجوال وعدد المقبوض عليهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).