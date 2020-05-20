حزمة جديدة من العقوبات الأميركية على مسؤولين إيرانيين من ضمنهم وزير الداخلية

2020/05/20 | 21:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على مسؤولين أمنيين وعسكريين في #إيران، من ضمنهم وزير الداخلية “عبد الرضا رحماني فضلي”، لارتكابهم انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان وممارسة القمع المفرط ضد المتظاهرين السلميين خلال انتفاضة…

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