2020/05/20 | 21:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر: الكاظمي يوجه وزارة المالية والمصارف كافة بالدوام يومي الجمعة والسبت لصرف رواتب الموظفين لشهر أيار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر: الكاظمي يوجه وزارة المالية والمصارف كافة بالدوام يومي الجمعة والسبت لصرف رواتب الموظفين لشهر أيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).