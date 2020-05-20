بالفيديوغراف: أرقام صادمة عن ثلاث مشاكل تسبب “الانترنت العراقي البطيء”

2020/05/20 | 21:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يس عراق: يقول المختصون العراقيون في مجال الانترنت، ان خدمات “الوايرليس” اصبحت متخلفة وتجاوزتها معظم بلدان العالم منذ عقود.يأتي هذا في وقت تتزاحم فيه ابراج التجهيز المنزلي في الاحياء السكنية، بالاضافة الى تشابك الاشارات اللاسلكية في الاجواء ما ولد تشويشاً عليها، وغلاء اسعار السعات التي تبيعها السلطات الى الشركات المجهزة.[…]

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