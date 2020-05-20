2020/05/20 | 21:24 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة بصدد حل المنتخبات الوطنية بجميع كوادرها الفنية و الإدارية ما عدا المنتخب الوطني

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