عمليات بغداد تعلن حصيلة جديدة لخروق حظر التجوال وعدد المقبوض عليهم

2020/05/20 | 21:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، حصيلة جديدة لخروق حظر التجوال وعدد المقبوض عليهم.وقالت القيادة في بيان، إنه “بالتزامن مع قيامهما بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ 17 آذار ولغاية اليوم 20 […]

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