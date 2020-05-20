الحكيم يدعو الى مواصلة العمل بمشروع ميناء الفاو الكبير

2020/05/20 | 21:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشدد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، مساء اليوم الاربعاء، على ضرورة مكافحة الفساد المالي والإداري في وزارة النقل، مطالبا الوزارة بالعمل على انجاز مشروع ميناء الفاو الكبير.وذكر المكتب الإعلامي للحكيم، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الاخير "استقبل وزير النقل ناصر حسين الشبلي وشدد خلال اللقاء على ضرورة مكافحة الفساد والإرتقاء بمفاصل وزارة النقل لما لها من دور في رفد موارد الدولة وتقديم الخدمات للمواطن العراقي".وأكد الحكيم على "أهمية ميناء الفاو الكبير ومواصلة العمل به لكونه مشروعا حيويا للعراق ولمدينة البصرة ويساهم في القضاء على البطالة، واهمية الارتقاء بباقي الموانئ العراقية".وركز الحكيم على "ضرورة الإرتقاء بواقع الخطوط الجوية العراقية من حيث تطوير كادرها وخدماتها المقدمة للمواطنين فضلا عن تطوير الانواء الجوية والرصد الزلزالي".وشدد على "أهمية الاستثمار وجذب رؤوس الأموال لتطوير قطاع النقل والشحن الجوي واستكمال المطارات في محافظات العراق".

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