عمليات بغداد تعلن القبض على أكثر من 47 ألف مخالف لحظر التجوال

2020/05/20 | 21:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على أكثر من 47 ألف مخالف لحظر التجوال الوقائي منذ 17 آذار الماضي ولغاية اليوم.وذكرت القيادة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "بالتزامن مع قيامها بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي".وبينت "فقد تمكنت منذ 17 آذار ولغاية اليوم 20 آيار من القاء القبض على 47 ألفاً و299 مخالفاً لحظر التجوال، فيما حجزت 3440 عجلة ودراجة نارية مختلفة، وبلغ عدد الغرامات 120 ألفاً و54 غرامة، كما سهلت دخول 127 ألفاً و699 عجلة حمل تحمل موادا غذائية".وتؤكد القيادة في ختام بيانها، انها "مستمرة في تطبيق التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة باجراءات حظر التجول الوقائي".

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