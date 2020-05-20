توقيف أكثر من 47 ألف مخالف لحظر التجوال ببغداد

2020/05/20 | 21:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأربعاء، عن إحصائية جديدة بأعداد المعتقلين والغرامات خلال حظر التجوال المفروض بالعاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بالتزامن مع قيامهما بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي".

وأوضح ان "قوات القيادة تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٠ آيار من القاء القبض على ٤٧٢٩٩ مخالفاً فيما حجزت ٣٤٤٠ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ١٢٠٠٥٤ غرامة، كما سهلت دخول ١٢٧٦٩٩ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".

واكدت القيادة "انها مستمرة في تطبيق التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة باجراءات حظر التجول الوقائي".

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