مخزونات النفط الأمريكية تهبط 5 ملايين برميل الأسبوع الماضي

2020/05/20 | 21:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، وهو ما يساعد في تقليل المخاوف حيال فائض في الإمدادات، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت مع زيادة معدلات التكرير بالمصافي.

وانخفضت مخزونات الخام خمسة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أيار إلى 526.5 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 1.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 2.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.8 مليون برميل إلى 158.8 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2017 .

وهبطت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 5.6 مليون برميل.

وارتفعت معدلات استهلاك الخام في مصافي التكرير 1.5 نقطة مئوية.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع 92 ألف برميل يوميا إلى 1.96 مليون برميل يوميا.

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