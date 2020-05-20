2020/05/20 | 21:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرمع تصاعد درجات الحرارة، وخلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان تراجع مستوى إنتاج الطاقة في البلاد وغاب التيار الكهربائي عن غالبية مدن وبلدات البلاد، ليشتعل الغضب في موعده السنوي المعتاد في ظل انعدام الثقة بين الشعب والحكومات المتعاقبة.

تراجع مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية إلى مستويات متدنية جدًا وأشعل موجة جديدة من الغضب

وتحرك أزمة الكهرباء الحركات الاحتجاجية في كل عام مع حلول فصل الصيف، حيث تصل درجات الحرارة إلى مستويات عالية جدًا تفوق أحيانًا 50 درجة مئوية.

ورصد "ألترا عراق" شكاوى سجلت عن سوء تجهيز الطاقة الكهربائية في محافظات ومناطق مختلفة، فيما لجأ عدد كبير من المواطنين إلى تنفيس غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في منشورات غاضبة، في ظل تراجع النشاط الاحتجاجي بسبب أزمة وباء كورونا.

وتصدر وسم "العراق بدون كهرباء" الترند العراقي في تويتر على مدى يومين، وكتب تحته آلاف التغريدات الغاضبة.

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ما خطط العراق لتعويض كهرباء وغاز إيران؟

كما استذكر العشرات من المتفاعلين تصريحات ووعود وزراء الحكومات المتعاقبة حول تحسين الكهرباء التي باتت مشكلة ٔمستعصية، على الرغم من الحلول التي وصلت إليها دول العالم لإنتاج الطاقة، في الوقت الذي ما زال العراق يستورد الطاقة والغاز من إيران لتشغيل المحطات الكهربائية، ومع ذلك ما يزال فصل الصيف الموعد الذي يقسم يعلن عجز الحكومات وفشل خططها وخواء وعودها، ليشعل الاحتجاجات والغضب.

من جانبها، أكدت وزارة الكهرباء وجود أسباب كثيرة أدت إلى تراجع مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية، على رأسها ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الطاقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في حديث لـ "ألترا عراق"، إن "ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الطلب واستهلاك الطاقة الكهربائية، أدى إلى زيادة الأحمال"، مضيفًا أن "عدم إقرار الميزانية وتوقف التمويل أدى إلى تأخير الصيانة الدورية والااضطرارية للوحدات الإنتاجية".

وبين، أن "الوزارة تعمل على سد هذا النقص الحاصل من خلال ماسيدخل من محطتي الناصرية والسماوة خلال الأيام القادمة، لحين الاانتهاء من صيانة المحطات الإنتاجية".

وأكد موسى، إٔن "الأعمال الإرهابية التي تستهدف خطوط نقل الطاقة مستمرة من خلال العبوات الناسفة الأمر الذي يؤثر مع الأسباب الأخرى على تراجع مستوى التجهيز".

ويعد ملف الطاقة أحد كبرى الأزمات التي يواجهها الكاظمي، والذي وجه مؤخرًا بوضع خطة لتوفير الطاقة وحذر من استغلال الوظيفة الحكومية.

وقال الكاظمي، خلال زيارة إلى مقر وزارة الكهرباء في 17 آيار/مايو، أن "أزمة الكهرباء هي نتيجة لسوء الإدارة في العراق، ويجب أن تكون لوزارة الكهرباء خطة استراتيجية لتوفير الطاقة وسياسة تصاعدية تتناسب مع إحتياجات الدولة والمجتمع".

وشدد الكاظمي، على "أهمية العدالة في الجباية وأن لاتكون سببًا في تذمّر المواطن وفقدان الثقة، مع ضرورة تقديم خدمة جيدة للمواطن في معادلة الحقوق والواجبات"، محذرًا من "التقصير في توفير خدمة الكهرباء وبما يحفظ كرامة المواطن".

عزت وزارة الكهرباء تراجع مستوى إنتاج الطاقة إلى 4 أسباب أبرزها ضعف التمويل وأعمال التخريب

كما أشار، إلى أن "تطوير الأداء والنتائج بحاجة إلى قرار شجاع ونزاهة وليس العمل بالفعل ورد الفعل، وأن الاستثمار يجب أن يأخذ دوره ولكن دون أن يستغل المستثمر الوزارة"، مشددًا على "ضرورة محاربة الفساد، خصوصًا في ما يتعلق بالعقود الاستثمارية ذات الربحية العالية، وما شهدته المرحلة السابقة من ظاهرة إثراء المسؤولين نتيجة استغلال وظيفتهم الحكومية، وهو أمر مرفوض ولا بد أن ينتهي".

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