موقف وبائي مقلق في العراق.. الكاظمي يستمع إلى تقرير من وزير الصحة

2020/05/20 | 21:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرعقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية جلستها التاسعة، الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، على وقع ارتفاع متصاعد لمعدل الإصابات بفيروس كورونا.

ناقشت اللجنة العليا للصحة جملة أمور حول الجائحة واستمعت إلى تقرير من وزير الصحة

وشهدت الجلسة، وفق بيان حكومي، 20 آيار/مايو، بحث جدول أعمالها حول إجراءات مكافحة كورونا وتطورات الموقف الصحي في بغداد والمحافظات ومستوى الالتزام بحظر التجوال ومخاطر وتداعيات عدم الالتزام في عدد من المناطق.

وشدد الكاظمي، على "الالتزام بإرشادات الوقاية الصحية وقيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ واجباتها في فرض حظر التجوال دون تهاون في أوقاته المحددة والحظر الشامل خلال عطلة عيد الفطر، والتأكيد على زيادة حملات التوعية عبر وسائل الإعلام"، داعيًا إلى تعاون "الجميع لتجنب تزايد وانتشار خطر الإصابات وتعريض النظام الصحي للمزيد من الضغوط تفوق طاقته التصميمية، وتؤثر على التمكن من تقديم الخدمات العلاجية للحالات الأخرى، من أمراض مزمنة وغيرها".

واستمع المجلس، إلى تقرير قدّمه وزير الصحة والبيئة عن معدلات الإصابة والخط البياني لها ولحالات التعافي والوفيات، وملاحظة حصول زيادة في الإصابات تستوجب تشديد إجراءات الحظر لحماية المواطنين من خطر انتشار الفيروس والتحذير من تجاهل النصائح والإرشادات الصحية.

وناقشت اللجنة العليا، عددًا من القضايا التنظيمية ومنح التسهيلات لدخول المواد والمعدّات اللازمة لإحدى المحطات الكهربائية شرط خضوعها لإجراءات الوقاية الصحية، ومنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية لتوفرها بكميات كبيرة في السوق المحلية.

سجلت البلاد 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

وسجلت البلاد، الأربعاء، 113 إصابة في العراق موزعة كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 32

بغداد/ الكرخ: 17

مدينة الطب: 12

البصرة: 24

النجف: 2

السليمانية: 9

أربيل: 8

كربلاء: 1

كركوك: 1

واسط: 2

بابل: 1

ذي قار: 3

صلاح الدين: 1

كما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة في بغداد، مقابل 72 حالة تماثلت للشفاء في عموم البلاد.

وارتفع مجموع الإصابات إلى 3 آلاف و724 حالة مؤكدة، تماثل للشفاء منها 2438 وتوفي 134، فيما يخضع للعلاج والحجر 1152 شخصًا.

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