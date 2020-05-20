المثنى تغلق حدودها وتفرض الحظر الشامل وتصدر توجيهات بشأن امتحانات الصفوف المنتهية

2020/05/20 | 21:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد عقدت لجنة الصحة والسلامة الوطنية في محافظة المثنى، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة محافظ المثنى أحمد منفي جودة ، وناقشت الواقع الصحي في المحافظة وتقييم الوضع وقررت مايلي.١_ غلق حدود المحافظة مع جميع المحافظات ، مع السماح بدخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والحالات الإنسانية .٢_حظر التجوال في جميع الأقضية والنواحي […]

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