إصابات قياسية بكورونا بين صفوف الجيش الأميركي

2020/05/20 | 21:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الأجهزة العسكرية للولايات المتحدة إلى 8764 حالة، بينها 29 وفاة.وذكرت خلية الأزمة المشتركة في البنتاغون، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الأربعاء، انه “تم تسجيل 5820 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين العسكريين الخادمين في القوات المسلحة، و1381 حالة بين […]

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