نادي الزوراء: تصريحات تطبيعية اتحاد الكرة منافية للحقيقة

2020/05/20 | 21:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكدت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، ان تصريحات الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن استئناف دوري الكرة الممتاز، منافية للحقيقة.وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “الهيئة الادارية لنادي الزوراء، تستغرب التصريحات التي اطلقها اياد بنيان واسعد لازم، اعضاء اللجنة التطبيعية لاتحاد كرة القدم حول رغبة الاندية استئناف دوري […]

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