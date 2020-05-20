2020/05/20 | 21:58 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد أكدت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، ان تصريحات الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن استئناف دوري الكرة الممتاز، منافية للحقيقة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “الهيئة الادارية لنادي الزوراء، تستغرب التصريحات التي اطلقها اياد بنيان واسعد لازم، اعضاء اللجنة التطبيعية لاتحاد كرة القدم حول رغبة الاندية استئناف دوري […]
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وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “الهيئة الادارية لنادي الزوراء، تستغرب التصريحات التي اطلقها اياد بنيان واسعد لازم، اعضاء اللجنة التطبيعية لاتحاد كرة القدم حول رغبة الاندية استئناف دوري […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي الزوراء: تصريحات تطبيعية اتحاد الكرة منافية للحقيقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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