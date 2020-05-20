منظمة الصحة العالمية تسجل أسوء أيام كورونا

2020/05/20 | 21:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت منظمة الصحة العالمية حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو ما أثار المخاوف بشأن تفشى الوباء على نطاق واسع، وإمكانية السيطرة عليه فى القريب العاجل.وكشفت المنظمة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، عن تسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات فى يوم واحد حتى الآن.وعبرت المنظمة عن قلقها تجاه الوضع فى الدول الفقيرة، فى حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التى فرضتها فى ذروة تفشى الفيروس.وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي: "مازال أمامنا طريق طويل كى نقطعه مع تفشي هذا الوباء، نحن قلقون للغاية بشأن ارتفاع عدد الحالات فى البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة".وجاء الرقم الأعلى من حالات الإصابة، اليوم الأربعاء، في روسيا، التي سجلت وحدها أكثر من 8 آلاف حالة..وسجلت الولايات المتحدة والهند، أكثر من 5 آلاف حالة، بينما سجلت تشيلي أكثر من 4 آلاف حالة، والبرازيل أكثر من 3 آلاف حالة.

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