البنك المركزي يعلن اطلاق منحة المتضررين جراء فيروس كورونا

2020/05/20 | 22:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلن البنك المركزي، الاربعاء، اطلاق المنحة المخصصة للمتضررين من حظر التجوال المفروض بسبب انتشار جائحة كورونا.وقال المركزي في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، انه "استنادا الى قرار مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبعد الانتهاء من اعداد قاعدة البيانات للمستفيدين من المنحة المخصصة للمتضررين من فيروس كورونا، نعلن المباشرة بإطلاق هذه المنح من خلال شركات الدفع الالكتروني عن طريق الهاتف النقال".واضاف ان "شركات الهاتف النقال بدأت بفتح المحافظ للمواطنين المشمولين بمنحة الطوارئ لصرفها منخلال إيداعها مباشرة في تلك المحافظ، حيث سيتم الصرف من منافذ تلك الشركات المنتشرة في عموم البلاد.وسوف "لن يتحمل" المستفيد من المنحة أية كلف عن ايداع او سحب المبالغ المخصصة له".

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