الحشد الشعبي يلاحق فلول

2020/05/20 | 22:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _سامراء نفذت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الأربعاء، عملية دهم وتفتيش في مناطق البو جروب والبو جبارة والفلاحات غرب مدينة سامراء.وقال اعلام الحشد ، إن معلومات استخباراتية وردت إلى اللواء ٣١٤ بالحشد الشعبي اكدت وجود مجموعة من عناصر داعش الإرهابي في تلك المناطق.وأضاف، أن قوة من طوارئ اللواء ٣١٤ والحركات والاستخبارات والهندسة والاسناد بالاضافة إلى الجهد الآلي قامت بمداهمة وتفتيش تلك المناطق.

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