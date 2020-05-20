الحكومة المغربية تصادق على مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يونيو

2020/05/20 | 22:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت الحكومة المغربية، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية إلى يوم 10 حزيران/ يونيو المقبل، وتستعد لإعادة النظر في ميزانية سنة 2020 بعد تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المغربي.

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