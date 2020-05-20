2020/05/20 | 22:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرفتح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، نقاشًا جديدًا قديمًا حول الاختلاف على "طاعة" الفقهاء ومراجع، فيما قارنهم بالأطباء والمهندسين والعلماء في المجالات الأخرى.

شبه الصدر الفقهاء بالأطباء والعلماء في التخصصات الأخرى

واستغرب الصدر في بيان طويل نشره عبر تويتر، 20 آيار/مايو، "استهجان" التدخل في اختصاص الأطباء والعلماء ووقبول التدخل في "تخصص فقهاء الدين".

وفيما يلي نص البيان:

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