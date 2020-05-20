الشيخ عبد اللطيف الهميم يؤكد على حرمة التطبيع مع الكيان الصهيوني

2020/05/20 | 22:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال الرئيس السابق لديوان الوقف السني في العراق الشيخ عبد اللطيف الهميم أن القدس لن تعود لنا بالدعوات الصالحات، القدس لن تعود بغير قتال حتى وإن تبرأ منها الجميع، وليعلم هذا الكيان الصهيوني المسخ أن قدس الاقداس ليست من ذكريات الماضي وأن لا مكان له من جغرافيا العرب اليوم أو غداً ولا […]

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