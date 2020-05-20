الاستخبارات العسكرية: اعتقال ثلاثة “إرهابيين” غربي الانبار

2020/05/20 | 22:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن اعتقال ثلاثة “ارهابيين” في القائم غربي الانبار”.وقالت الاستخبارات في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، إن “قوة مشتركة من مفارز شعبة استخبارات والاستطلاع والمراقبة للقيادة والحشد العشائري قامت بإلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين في القائم بالانبار”.وأضاف البيان أن “المعتقلين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام […]

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