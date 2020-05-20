2020/05/20 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_مهنا حسين مهنّاCOVID 19 - قصّةٌ قصيرة ( كورونا ) استيقظَ السَّيّد فرج من دونِ ساعةِ مُنبّه..



فمنذُ أَن خرجَ الى التَّقاعدِ لم يعدْ بحاجةٍ الى ساعةٍ آليَّة..



خاصَّةً وقد نَمّى بداخِلِهِ ساعتَهُ البيولوجيّةَ..



يقولُ أَهلُ المعرفةِ إِنَّ بداخلِ كُلِّ إِنسانٍ ساعةً بيولوجيَّةً ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (COVID 19 - قصّةٌ قصيرة ( كورونا ) - حسين مهنا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (COVID 19 - قصّةٌ قصيرة ( كورونا ) - حسين مهنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).