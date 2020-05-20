سليمان جبران: في اللغة الحديثة مرّة أخرى - سليمان جبران

2020/05/20 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سليمان_جبران جائحة؟! ما العيب في وباء؟ فجأة مع قدوم الكورونة علينا بالشرّ، بدأنا نسمعهم يردّدون، في الصحف كلّها، جائحة الكورونا! لماذا جائحة بالذات، أهي تقليعة جديدة فتقتضي ابتكار اسم جديد؟ لم نعرف في لغتنا الحديثة من هذا الأصل سوى الوزن إفتعل.



فكتب التاريخ غالبا ما تكتب في وصف القادة العظام: ودخل [..



] فاجتاحها أيضا! هكذا عرفناها في الأيّام الماضية، وبهذا الوزن فحسب! عدنا طبعا إلى الق ......





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