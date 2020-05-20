دروع من البراميل - جلال الصباغ

2020/05/20 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ حدق في طويلا وكأنه يراني للمرة الأولى، بعدها طلب مني ان اجلب له لتر من العرق، وبعد ذهاب الجميع وبقائنا نحن أصدقاؤه المقربون.



أبدى عدم رغبته بالشرب مع احد منا، بعد طلبي الانضمام إليه في تلك الليلة.في طريق العودة إلى المنزل عبرت جسر محمد القاسم وهو الطريق الذي يخترق المناطق الشمالية الشرقية من بغداد وتقع ساحات التحرير والخلاني بموازاته من جهة الغرب.تذكرت عصر ذلك اليوم الذي ذهبنا فيه أنا وحس ......





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